Viktoria Köln vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel Derby im TV und Livestream?

Sky ist in diesem Sommer bei so einigen Testspielen am Start, häufig sogar kostenfrei. Zum Kölner Derby allerdings berichtet der Pay-TV-Sender nicht.

Livebilder bekommt Ihr dennoch: Auf dem YouTube-Kanal des 1. FC Köln wird der Test gratis in voller Länge gezeigt. Klickt Euch einfach rein und verpasst keine Minute der fünften Sommerpartie der Kölner.