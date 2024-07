SSV Ulm vs. VfB Stuttgart II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 28. Juli, findet ein Testspiel zwischen dem Zweitligisten SSV Ulm und dem Drittligisten VfB Stuttgart II statt. Der Pfiff zum Anstoß des Schwabenderbys erfolgt um 14 Uhr, als Spielstätte dient das Sportgelände an der Aitracher Festhalle in Aitrach.

Das bislang letzte Mal standen sich die Ulmer und die Stuttgarter in der Saison 2022/23 gegenüber, als beide Klubs noch in der Regionalliga Südwest auf Punktejagd gingen. Ulm behielt beim Meisterschaftsspiel das bessere Ende für sich und gewann 3:2.