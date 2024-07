Hertha BSC vs. Huddersfield Town und Cardiff City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Fußball Testspiele im TV und Livestream?

132 Jahre Hertha BSC - am 25. Juli 2024 feiern die Berliner Geburtstag. Weil die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt im Trainingslager am Walchsee ist, werden die Feierlichkeiten vor Ort in Österreich stattfinden. Zunächst geht es ab 14 Uhr gegen Huddersfield Town, um 18 Uhr wartet dann Cardiff City auf die Hertha.

