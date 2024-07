Fußball Testspiel: Wo läuft Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV und Livestream?

Eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga und der 3. Liga testen am heutigen Samstag, 27. Juli, Drittligist Dynamo Dresden und Zweitligist Jahn Regensburg ihre Form. Das Testspiel wird um 14 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach angepfiffen.

Dresden verlor sein letztes Testspiel beim Chemnitzer FC mit 0:1, Jahn Regensburg trennte sich in seinem letzten Testspiel vom SC Eltersdorf 2:2. Der Zweitliga-Aufsteiger ist also auf noch auf Formsuche.