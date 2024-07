Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Drittligist Dynamo Dresden bestreitet am heutigen Samstag, 27. Juli, seine Generalprobe für die eine Woche später beginnende Saison. In Auerbach im Vogtland testet Dynamo gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.

In der vergangenen Saison standen sich Dresden und Regensburg zwei Mal in Pflichtspielen gegenüber. In der 3. Liga gewann der Jahn in Dresden 1:0, das Rückrundenspiel in Regensburg endete 1:1.