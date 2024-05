SV Elversberg vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 5. Mai, sind drei Spiele in der 2. Bundesliga geplant. Unter anderem: SV Elversberg vs. Hertha BSC. Los geht's in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Elversberg) um 13.30 Uhr.

2. Bundesliga, 32. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 13.30 Uhr Hannover 96 SC Paderborn 07 13.30 Uhr SV Elversberg Hertha BSC 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden Holstein Kiel

Das sind also die Spiele des Tages, aber wer ist im TV und Livestream zuständig? SPOX klärt auf.