SC Paderborn vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am 33. Spieltag der 2. Bundesliga möchte der HSV zu Gast beim SC Paderborn punkten und so seine Chance auf den Relegationsplatz aufrechterhalten. Ob das gelingt, erfahren wir ab 18.30 Uhr - dann wird das Duell in der Home-Deluxe-Arena (Paderborn) angepfiffen.

2. Bundesliga, 33. Spieltag: Die heutigen Spiele

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr SC Paderborn Hamburger SV 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg SpVgg Greuther Fürth

So viel zu den Spielen und Anstoßzeiten, aber nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr Paderborn vs. Hamburg im TV und Livestream sehen? SPOX verrät es!