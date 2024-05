Jahn Regensburg vs. SV Wehen Wiesbaden, 2. Bundesliga Relegation: Termin, Uhrzeit, Ort, Spielplan, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Wehen Wiesbaden beendete die Saison in der 2. Bundesliga als Tabellensechzehnter. Die Wiesbadener müssen daher in der Zweitliga-Relegation gegen Jahn Regensburg um den Klassenerhalt kämpfen. Die Regensburger landeten nach einer starken Saison in der 3. Liga auf dem dritten Tabellenrang und haben nun die Chance den direkten Wiederaufstieg doch noch zu schaffen.

Schon im vergangenen Jahr trat Wehen Wiesbaden in der Zweitliga-Relegation an - damals allerdings als Drittligist. Die Wiesbadener ließen Arminia Bielefeld in der Relegation 2023 keine Chance und gewannen das Duell insgesamt souverän mit 6:1. Gelingt dem SV Wehen Wiesbaden auch in diesem Jahr der Sieg in der Relegation?

Statistisch gesehen stehen die Chancen für den Aufstieg von Jahn Regensburg gut. In den vergangenen drei Jahren gewann jeweils die unterklassige Mannschaft die Zweitliga-Relegation. Insgesamt setzte sich in den 15 Duellen elfmal das Team aus der 3. Liga durch.