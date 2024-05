Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf empfängt am heutigen Sonntag, den 19. Mai, den 1. FC Magdeburg zum Duell in der 2. Bundesliga. Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf angestoßen.

Fortuna Düsseldorf steht schon vor dem heutigen Spieltag in der 2. Bundesliga als Tabellendritter fest. Den dritten Rang sicherte sich die Mannschaft von Daniel Thioune am vergangenen Wochenende nach einem 1:1 gegen Holstein Kiel. Die Düsseldorfer müssen demnach in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen.

Der 1. FC Magdeburg steht aktuell auf Platz 13 in der Zweitligatabelle. Mit dem Abstieg haben die Magdeburger am letzten Spieltag der Saison überhaupt nichts mehr zu tun, der 16. Tabellenrang ist sechs Zähler entfernt. Mit einem Sieg könnte der 1. FC Magdeburg in der Tabelle noch einen Platz nach oben klettern.