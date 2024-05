Eintracht Braunschweig vs. SV Wehen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Viele Zweitligisten haben bereits Gewissheit darüber, auf welchem Platz sie die Saison 2023/24 beenden werden. Dies gilt jedoch nicht für Eintracht Braunschweig und den SV Wehen Wiesbaden, die am heutigen Sonntag, den 12. Mai, am 33. Spieltag um 13.30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig aufeinander treffen.

Die beiden Kontrahenten kämpfen nämlich noch um den direkten Klassenerhalt. Braunschweig hat 35 Punkte und ist Stand jetzt auf dem rettenden Ufer (Platz 15), bei Wiesbaden ist die Situation noch ernster. Die Hessen stehen nämlich bei 32 Zählern und hätten den Klassenerhalt zum aktuellen Zeitpunkt nicht in der Tasche.