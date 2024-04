1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Mit dem 1. FC Magdeburg und dem VfL Osnabrück treffen in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, 27. April, zwei abstiegsgefährdete Teams aufeinander. In der MDCC-Arena in Magdeburg beginnt die Partie des 31. Spieltags um 13.30 Uhr.

Magdeburg hat sich mit einem Sieg bei Hansa Rostock am vergangenen Wochenende etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das Team von Trainer Christian Titz lag vor diesem Spieltag als Zwölfter fünf Punkte vor Relegationsplatz 16. Mit einem weiteren Dreier heute gegen Osnabrück könnte der Klassenerhalt schon so gut wie perfekt gemacht werden.

Der VfL spielt heute um seine letzte Chance. Der Tabellenletzte lag acht Punkte hinter dem 15., dem SV Wehen-Wiesbaden. Wenn Osnabrück verliert, steht der Verein womöglich als erster Absteiger in die 3. Liga fest. Das hängt von den Ergebnissen der Abstiegskonkurrenten ab.