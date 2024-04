1. FC Magdeburg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am Sonntagmittag den 14. April, ist der HSV am 29. Spieltag der 2. Bundesliga in Magdeburg zu Gast. Die Partie wird um 13.30 Uhr in der MDCC-Arena angepfiffen.

Der HSV droht - mal wieder - die Rückkehr in die Bundesliga zu verpassen. Vor dem 29. Spieltag liegen die Hamburger auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli beträgt bereits neun Punkte, auch Holstein Kiel auf Platz zwei ist schon um sieben Punkte enteilt. Bliebe für den HSV der Gang in die Relegation. Um Platz drei kämpfen die Hanseaten mit Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer haben nach 28 Spielen einen Punkt mehr als der HSV auf dem Konto.

Magdeburg befindet sich dagegen im Abstiegskampf. Auf den Relegations- bzw. ersten direkten Abstiegsplatz hat der 1. FCM nur drei bzw. zwei Punkte Vorsprung.