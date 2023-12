In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Hansa Rostock und Schalke 04. Die gesamte Begegnung könnt ihr hier bei SPOX im Liveticker erleben.

Schalke 04 muss am 16. Spieltag der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock antreten. Gelingt den Schalkern heute der zweite Ligasieg in Folge? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hansa Rostock vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nur einen Zähler liegt Hansa Rostock aktuell vor den Schalkern in der 2. Bundesliga. Zieht die Schalke 04 mit einem Sieg in der Tabelle an den Rostockern vorbei und verlässt damit die Abstiegszone?

vor Beginn Die Begegnung startet um 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Hansa Rostock und Schalke 04.