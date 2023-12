Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es Freitagabend zum Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Hier könnt ihr das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten und -zweiten im Liveticker mitverfolgen.

FC St. Pauli vs. HSV - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung FC St. Pauli Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe, J. Eggestein, Saad Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Muheim - Meffert, Poreba, Benes - Pherai, Glatzel, Königsdörffer Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier zum Refresh der Seite klicken.

FC St. Pauli vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Das hängt vor allem mit dem hohen Wiedererkennungswert der Spielweise des Stadtteilklubs zusammen. Da ist eine klare Linie zu erkennen, was beim heutigen Gegner nicht immer unbedingt der Fall ist. Und dennoch, dennoch muss ein Restzweifel bleiben.

vor Beginn Noch ein kurzer Blick zurück: In den letzten beiden Spielzeiten gewann bei diesem Duell immer die Heimmannschaft. Der letzte Dreier des HSV am Millerntor liegt viereinhalb Jahre zurück, von den damaligen Akteuren ist aber keiner mehr dabei.

vor Beginn Im selben Zeitraum gewann der HSV im DFB-Pokal auf der Bielefelder Alm und war dann auch hauptsächlich im Norden aktiv. Ein Dreier gegen Magdeburg, eine Nullnummer gegen Kiel und ein knapper Sieg gegen - Braunschweig, also genau das Team, gegen das St. Pauli die letzte Niederlage kassierte, auch wenn es wie gesagt nur ein Testspiel war.

vor Beginn Schauen wir auf die jüngsten Ergebnisse. St. Pauli war zuletzt gegen Nordklubs erfolgreich. Nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke folgte ein Dreier gegen den starken Aufsteiger Elversberg (okay, der Norden kommt jetzt erst), ein Remis der etwas unglücklichen Art gegen Hannover und ein knapper, unnötig enger Erfolg in Rostock (3:2). Zwischendurch gabs auch eine Niederlage gegen Braunschweig, die aber nicht allzu hoch zu hängen ist, weil Hürzeler bei diesem Testspiel ordentlich experimentierte.

vor Beginn Denn letztlich sind es am Ende doch nur drei Punkte, die Stadtrivale HSV von St. Pauli trennen. Und drei Punkte, das ist eben auch nur ein Sieg. Bei all den Superlativen, mit denen St. Pauli beschrieben wird, außer Reichweite des Ortsrivalen sind die Paulianer also nicht.

vor Beginn St. Pauli geht als klarer Favorit in die Partie. Der Tabellenführer ist nach 14 Ligaspielen immer noch ungeschlagen, führt die Rangliste mit Abstand an. Einen ähnlichen Abstand unterstellt die Konkurrenz den Kiezkickern auch spielerisch, zurzeit gilt die Mannschaft von Hürzeler als spielstärkstes Team der Liga, immer wieder ist nach den Begegnungen zu hören, "das war bisher die beste Mannschaft, gegen die wir diese Saison gespielt haben".

vor Beginn Damit bringt Tim Walter drei Neue nach dem 2:1 gegen Eintracht Braunschweig. Van der Brempt, Königsdörffer und Poreba starten für Mikelbrencis, Dompe und den gesperrten Jatta.

vor Beginn Der HSV läuft mit dieser Formation auf: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Muheim - Pherai, Meffert, Poreba, Benes - Glatzel, Königsdörffer.

vor Beginn Eine Veränderung gibts bei St. Pauli nach dem Spiel in Rostock, für Afolayan rückt Metcalfe in die Startformation.

vor Beginn So spielt der FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe, Eggestein, Saad.

vor Beginn Das 110. Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV ist ein ganz besonderes. Spitzenspiele waren diese Aufeinandertreffen in den letzten Jahren immer wieder. Doch dass sich die beiden Mannschaften als Tabellenführer und Verfolger gegenüberstehen, das gabs - zumindest im Profibereich - noch nie. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aufstellungen.

vor Beginn: Trainer Fabian Hürzeler lehnte eine Favoritenrolle auf der Pressekonferenz am Mittwoch jedoch ab, sprach stattdessen von einem "50:50-Spiel". Es gehe "auch in diesem Spiel nur um drei Punkte. Es ist aber eine besondere Brisanz im Spiel, es geht um die Stadtmeisterschaft". Diese liege aktuell beim HSV, der das letzte Duell am 21. April im Volksparkstadion mit einem spektakulären 4:3 für sich entschied.

vor Beginn: Der 15. Spieltag der 2. Bundesliga startet direkt mit dem Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer aus St. Pauli und dem HSV als Tabellenzweiten. Beide Mannschaften trennen derzeit tabellarisch drei Punkte. Der noch ungeschlagene FC St. Pauli könnte mit einem Sieg im Stadtderby nicht nur dem Hamburger SV enteilen, sondern auch dem Rest der Liga.

vor Beginn: Willkommen zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion.