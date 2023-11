1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

In der 2. Bundesliga sind der 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock heute im Abstiegskampf gefragt. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie 1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock.

vor Beginn Der 1. FCM empfängt seine Gäste traditionsgemäß in der MDCC-Arena, wie alle Zweitligaspiele am Sonntag geht auch dieses um 13.30 Uhr los.

vor Beginn Beide Vereine sind mitten im Abstiegskampf, vor Spieltagsbeginn waren sie jeweils nur einen Punkt vom Karlsruher SC auf dem Relegationsplatz entfernt. Wie die beiden Klubs in dieses Duell gehen? Das erfahrt Ihr hier etwa eine Stunde vor Beginn.

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute TV und Livestream

Wenn Ihr Magdeburg vs. Rostock lieber in Farbe verfolgen möchtet, müsst Ihr bei Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), parallel läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz.

Livestreams des Ganzen gibt es ebenfalls, und zwar auf den Plattformen SkyGo und WOW. Zugriff gibt es aber auch nur gegen eine Gebühr.

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Piccini, Hoti, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

2. Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag