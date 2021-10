St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft der FC St. Pauli auf Hansa Rostock. SPOX verrät Euch, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

An Spieltag Nummer elf in der 2. Bundesliga dürfen sich die Fans auf ein Duell zwischen zwei Vereinen aus dem Norden Deutschlands freuen. Die Rede ist vom FC St. Pauli und Hansa Rostock. Am Sonntag um 13:30 treffen beide Mannschaften aufeinander und schließen damit gemeinsam mit zwei weiteren Partien den Spieltag ab.

In diesem Duell zwischen St. Pauli und Rostock spielt der Tabellenführer gegen einen Aufsteiger. Die Rollen sind also eigentlich klar verteilt, doch in der ausgeglichenen 2. Bundesliga scheint in diesem Jahr alles möglich. St. Pauli steht nach starkem Saisonstart aktuell mit 22 Punkten aus zehn Spielen auf Rang eins. Hansa ist nach dem Aufstieg auch durchaus ordentlich unterwegs und mit 11 Zählern aktuell außerhalb der Abstiegszone angesiedelt. Beide Teams wollen am Sonntag weitere Punkte sammeln, um ihrem Saisonziel näherzukommen.

St. Pauli vs. Hansa Rostock - 2. Bundesliga: Termin, Ort, Infos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2021, 13:30 Uhr

Austragungsort: Millerntor (Hamburg)

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 11. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen St. Pauli und Hansa Rostock nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag. Lediglich das Abendspiel am Samstag läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Beide Livestreams sind kostenpflichtig.

St. Pauli vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet sich bei SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zum Liveticker St. Pauli gegen Rostock.

St. Pauli vs. Hansa Rostock - 2. Bundesliga: Formcheck der beiden Teams

Für den FC St. Pauli könnte es derzeit wohl wirklich kaum besser laufen. Den Platz an der Sonne hat sich das Team von Trainer Timo Schultz wirklich verdient, wenn man die Leistungen seit Saisonstart betrachtet. Alleine in den letzten vier Spielen haben die Kiezkicker vier Siege geholt und dabei stets mindestens drei Tore geschossen. Neben der zweitbesten Offensive der Liga stellt St. Pauli mit fünf Siegen aus fünf Partien auch die beste Heimbilanz. Der Lohn: drei Punkte Abstand auf Rang zwei und damit unverhofft die momentane Pole Position im Aufstiegskampf.

Die Rostocker sind bislang ordentlich unterwegs. Von zehn Spielen haben die Hanseaten die Hälfte verloren, aber auch drei wichtige Siege geholt und stehen damit folgerichtig vor den Abstiegsplätzen. In den letzten fünf Partien gab es zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden, Rostock scheint also durchaus auf einem guten Weg. Zuletzt blieb Hansa sogar zweimal in Folge ungeschlagen, auf den 2:0-Auswärtssieg in Kiel vor der Länderspielpause folgte am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Sandhausen.

