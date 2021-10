SC Paderborn vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV ist am 11. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast beim SC Paderborn. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SC Paderborn vs. HSV, 2. Bundesliga heute live: Datum, Anpfiff und Stadion

Der SC Paderborn empfängt den HSV am heutigen Freitag (22. Oktober) um 18.30 Uhr in der Benteler-Arena. Von den 9.000 verfügbaren Stehplätzen in Paderborn dürfen aktuell 4.500 durch Zuschauer besetzt werden.

2. Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Die beiden Partien SC Paderborn gegen den HSV und Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt eröffnen den 11. Spieltag der 2. Bundesliga am Freitagabend um 18.30 Uhr.

Anpfiff Heim Auswärts 22.10.

18:30 SC Paderborn 07 Hamburger SV 22.10.

18:30 FC Erzgebirge Aue FC Ingolstadt 04 23.10.

13:30 Holstein Kiel SV Darmstadt 98 23.10.

13:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC 23.10.

13:30 1. FC Nürnberg Heidenheim 23.10.

20:30 Schalke 04 SG Dynamo Dresden 24.10.

13:30 FC Sankt Pauli FC Hansa Rostock 24.10.

13:30 Jahn Regensburg Hannover 96 24.10.

13:30 Sandhausen Werder Bremen

© getty Mit 6 Treffern ist Robert Glatzel bisher der erfolgreichste Torschütze des HSV.

SC Paderborn vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

SC Paderborn gegen den HSV wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Sky zeigt die 2. Bundesliga heute live und exklusiv in voller Länge. Die Vorberichterstattung bei dem Pay-TV-Sender beginnt bereits um 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2, zum Anpfiff erwartet Euch Kommentator Hansi Küpper.

Das gesamte Spiel könnt Ihr als Abonnenten auch mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket im Livestream verfolgen. Das Bundesliga-Paket auf Sky kostet Euch bei der Bestellung einmalig 29 Euro, anschließend 12,50 Euro für die ersten zwölf Monate.

SC Paderborn vs. HSV, 2. Bundesliga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

SCP: Huth - Ma. Schuster, Hünemeier, van der Werff, Collins - Marcel Mehlem, Schallenberg - Pröger, Justvan - Platte, Michel

Huth - Ma. Schuster, Hünemeier, van der Werff, Collins - Marcel Mehlem, Schallenberg - Pröger, Justvan - Platte, Michel HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Suhonen, Reis - Kittel - Jatta, Glatzel

SC Paderborn vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ zu den Livebildern könnt Ihr nach wie vor auf die SPOX-Liveticker zugreifen! Der Liveticker informiert Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Paderborn.

Hier entlang zum Liveticker SV Paderborn vs. HSV am 11. Spieltag!

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag

Der HSV hat vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze, der SC Paderborn braucht nur einen Punkt um zumindest kurzzeitig aufzuschließen.