Kolumbiens Wunderkind Linda Caicedo: Warum der Hype gerechtfertigt ist

Linda Caicedo ist erst 18 Jahre alt, aber schon eine der großen Attraktionen bei der WM in Australien und Neuseeland. Der Kampf gegen den Krebs war für Kolumbiens Wunderkind richtungweisend.

Linda Caicedo ist zwar erst 18 Jahre alt, aber sie hat bereits Meilensteine erreicht, von denen die meisten Spielerinnen nur träumen können. Sie gewann zwei Meisterschaften in Kolumbien, war beste Torschützin der Copa Libertadores, stand im Finale einer Jugend-Weltmeisterschaft, erreichte bei der Copa América im eigenen Land ebenfalls das Endspiel und unterschrieb bei einem der größten Vereine der Welt: Real Madrid. Jetzt bestreitet sie mit Kolumbien A-Nationalmannschaft ihre erste Weltmeisterschaft. Und dazu hat sie eine Erfahrung gemacht, die ihre Karriere beinahe beendet hätte, kaum dass sie begonnen hatte. Im Alter von 15 Jahren, als sie ihren Durchbruch in der ersten kolumbianischen Liga feierte, wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. "Damals dachte ich, dass ich wegen der vielen Behandlungen und Operationen, die ich über mich ergehen lassen musste, nie wieder als Profi spielen könnte", sagte Caicedo gegenüber fifa.com. "Mental war das ein sehr schwieriger Moment in meinem Leben. Ich bin für immer dankbar, dass es passiert ist, als ich noch sehr jung war. Ich konnte mich erholen, hatte die Unterstützung meiner Familie und fühle mich jetzt sehr gut. Ich bin daran gewachsen. Ich bin dankbar und glücklich, hier zu sein." Diese mentale Reife ist neben ihrem schieren Talent eine wichtige Komponente ihres Spiels und ein weiterer Grund, warum sie eine der weltweit am höchsten eingeschätzten jungen Spielerinnen ist. SPOX stellt eine Spielerin vor, die auf dem Weg zum Superstar ist. Am Sonntag (11.30 Uhr) trifft sie mit Kolumbien auf die deutsche Mannschaft.

© getty Linda Caicedo: Wo alles begann Obwohl in ihrer Familie niemand diesen Sport ausübte, begann Caicedo im Alter von fünf Jahren Fußball zu spielen, zunächst in einer Jungenmannschaft und später bei den Mädchen. Im Alter von elf Jahren kam die Stürmerin zu Atlas, der Sportschule der ehemaligen kolumbianischen Nationalspielerin Carolina Pineda. Dort sah Melissa Ortiz, die mit Kolumbien an den Olympischen Spielen 2012 teilnahm, sie zum ersten Mal spielen. "Sie war etwa 14 Jahre alt", erzählte Ortiz SPOX und GOAL. "Ich habe ihrem jetzigen Agenten gesagt: 'Sie müssen sie unter Vertrag nehmen', und das hat er dann auch getan. Ich weiß noch genau, dass ich dachte: 'Sie wird der nächste große Star'." Caicedo spielte zunächst in regionalen Auswahlen, dann in den Jugendnationalmannschaften, bevor sie mit 14 Jahren zu America de Cali wechselte. In ihrer ersten Saison dort gewann sie den Goldenen Schuh als beste Torschützin und führte den Verein zum ersten Meistertitel seiner Geschichte, woraufhin sie in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. In der Copa Libertadores, Südamerikas Version der Champions League, durfte sie aus Altersgründen für America nicht spielen, das holte sie mit Deportivo Cali nach, wohin sie 2020 wechselte. In ihrer zweiten Saison dort gewann sie einen weiteren Meistertitel.

© getty Linda Caicedo: Der große Durchbruch Der Hype um Caicedo hatte sich schon seit einiger Zeit aufgebaut, doch 2022 war ihr großes Jahr. Kolumbien war Gastgeber der Copa América im Juli. Die junge Angreiferin eroberte das Turnier im Sturm. Caicedo erzielte das einzige Tor im Halbfinale gegen Argentinien und wurde anschließend zur wertvollsten Spielerin des Endspiels gewählt, obwohl Kolumbien gegen Brasilien 0:1 verloren hatte. Am Ende erhielt sie auch die Auszeichnung als Spielerin des Turniers. Einen Monat später erzielte sie zwei Tore, als Kolumbien zum zweiten Mal die K.o.-Runde der U20-Frauen-Weltmeisterschaft erreichte und sich in einer Gruppe durchsetzte, in der Deutschland ausschied. Im Oktober machte sie es noch besser und schrieb Geschichte, als sie als Kapitänin der kolumbianischen U17-Nationalmannschaft das Endspiel der Weltmeisterschaft in Indien erreichte. Spanien gewann das Finale knapp mit 1:0. Caicedo erhielt neben der Vizeweltmeisterschaftsmedaille auch den Silbernen Ball und den Bronzenen Schuh. Immer wieder war sie gefordert, Leistung zu bringen und immer wieder war sie zur Stelle. Es war das Jahr, in dem Caicedo wirklich ins Rampenlicht rückte.

© getty Linda Caicedo: Wie es momentan läuft In den vergangenen Monaten hat sich ihre sportliche Situation weiter verbessert: Caicedo unterschrieb im Februar bei Real Madrid, nur wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag. Bei den "Las Blancas" machte sie sich prompt einen Namen, als sie im Viertelfinale der Copa de la Reina gegen Villarreal ein wichtiges Tor in der Verlängerung erzielte. Nicht zuletzt durch den Zugewinn an Erfahrung in Spanien gilt sie nun bereits als Schlüsselfigur ihrer Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland. Es ist ihre dritte Weltmeisterschaft binnen zwölf Monaten in der dritten Altersklasse. Zum Auftakt gewann Kolumbien mit 2:0 gegen Südkorea, Caicedo markierte den Endstand. Vor dem Duell mit Deutschland am Sonntag (11.30 Uhr) sorgte sie jedoch für eine Schrecksekunde. Beim Training am Donnerstag erlitt sie bei einer Laufeinheit einen Schwächeanfall und musste behandelt werden. "Sie ist nicht ohnmächtig geworden", sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Sie war nur müde, es geht ihr gut."

© getty Linda Caicedo: Ihre Stärken Caicedo kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum spielen. Ihre Geschwindigkeit, ihr Torinstinkt und ihr Selbstvertrauen in Eins-gegen-Eins-Duellen sind große Stärken, die sie für die gegnerische Abwehr zu einer gefährlichen Spielerin machen. Dazu ist sie stark im Abschluss und das mit beiden Füßen. Dies gepaart mit einer hervorragenden Arbeitsmoral im Spiel gegen den Ball macht sie zu einem Gewinn für die Offensive und die Defensive. Charakter und Einstellung gehen Hand in Hand mit ihrer sportlichen Klasse. Sie hat als Kapitänin in den U-Nationalmannschaften bereits Führungsqualitäten bewiesen und die Fähigkeiten, ihre Mitspielerinnen zu motivieren und mitzureißen. Gleichzeitig bezeichnet sie Bescheidenheit und Fröhlichkeit als ihre Stärken. Diese Eigenschaften haben ihr zweifellos geholfen, sich trotz des großen Rummels und Drucks von außen zu entwickeln. "Ich habe noch einen langen Weg vor mir", sagte sie im vergangenen Jahr gegenüber SPOX und GOAL. "Ich bin erst 17 Jahre alt. Ich habe in der Nationalmannschaft noch nichts gewonnen. Ich habe keinen historischen Rekord erreicht, also möchte ich mich in dieser Hinsicht verbessern. Ich bin noch sehr jung und habe noch viele Turniere vor mir. Ich glaube daran und hoffe, dass die Leute mich für meine Freude, für die Art und Weise, wie ich Fußball lebe, kennen. So möchte ich immer und überall bekannt sein."

© getty Linda Caicedo: Verbesserungspotenzial Natürlich gibt es noch Dinge, die die hochbegabte 18-Jährige verbessern kann. Caicedo ist sehr kreativ, hat gerade aber beim finalen Pass noch Luft nach oben. Schärfe, Genauigkeit und Timing kann sie noch verbessern, damit sie ihre Mitspielerinnen findet, bevor diese ins Abseits geraten oder in die Enge getrieben werden. Sie ist bereits eine gute Abschlussspielerin. Angesichts ihres Alters und ihrer Unerfahrenheit kann man sich aber auf noch mehr gefasst machen. Caicedo spielt gerade erst seit ein paar Monaten in einer europäischen Spitzenliga und diese Erfahrung auf höchstem Niveau wird sie weiter wachsen lassen.

© getty Linda Caicedo: Die nächste ... Kadidiatou Diani? Als sehr torgefährliche Flügelspielerin hat Caicedo Qualitäten, die an die französische Nationalspielerin Kadidiatou Diani erinnern. Beide haben einen ausgezeichneten ersten Kontakt, Improvisationstalent, um auch schwierige Situationen zu meisten, starke Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten und beide sind im Strafraum eine große Gefahr. Und beide arbeiten in der Rückwärtsbewegung stark mit. Dani spielt allerdings näher an der Seitenlinie und zumeist als Rechtsfüßerin auf der rechten Seite, während Caicedo für gewöhnlich von links kommend gerne ins Zentrum zieht, um bevorzugt mit rechts abzuschließen. Deshalb ist Lieke Martens vielleicht ein besserer Vergleich, denn sie ist eine rechtsfüßige linke Flügelspielerin, die gerne nach innen zieht, um ihren stärkeren Fuß zu nutzen. Allerdings ist die Niederländerin im Strafraum nicht so torgefährlich und kaltblütig wie Diani und erst recht nicht wie Caicedo.