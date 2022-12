Argentinien: So könnte der Weltmeister bei der WM 2026 auflaufen

Während Argentinien immer noch den Triumph in Katar feiert, stellt sich bereits eine Frage: Wie wird die Albiceleste aussehen, wenn sie ihren Titel 2026 beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verteidigen will? Einen Lionel Messi wird es dann als Leader (wohl) nicht mehr geben.

Messi hat die Unsterblichkeit erreicht. Während sich der Staub nach Argentiniens dramatischem WM-Sieg am Sonntag weiter legt, liegt der Fokus auf dem Mann, von dem viele glauben, dass er seinen Status als größter Fußballer aller Zeiten bestätigt hat. Doch schon bald wird sich die Aufmerksamkeit auf die Zukunft richten. Obwohl Messi erklärt hat, dass er noch keine Pläne hat, sich von der internationalen Bühne zurückzuziehen, ist es gut möglich, dass wir ihn in Katar das letzte Mal bei einer WM gesehen haben. Messi wird 38 Jahre alt sein, wenn die nächste Weltmeisterschaft im Jahr 2026 stattfindet. Zum Vergleich: Er wird dann etwa drei Monate älter sein als Cristiano Ronaldo dieses Mal in Katar. Wenn wir davon ausgehen, dass Messi nicht im argentinischen Team sein wird, wenn es darum geht, den Titel zu verteidigen, wer wird dann seinen Platz einnehmen und wer wird sich mit ihm aus der siegreichen Mannschaft von 2022 verabschiedet haben?

Artikel und Videos zum Thema Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV

© getty Torwart: Emiliano Martínez Golden-Glove-Gewinner Martínez ist ein Spätzünder in seiner internationalen Karriere und wird bei der Weltmeisterschaft 2026 33 Jahre alt sein. Wenn er in der Premier League (oder einer anderen europäischen Top-Liga) Stammspieler bleibt, ist es schwer vorstellbar, dass er das Trikot mit der Nummer 1 für sein Land abgeben muss, zumal die beiden Ersatztorhüter in Katar - Franco Armani und Gerónimo Rulli - älter sind als der Keeper von Aston Villa.

© getty Rechter Verteidiger: Nahuel Molina Die Position des rechten Außenverteidigers war zu Beginn des Turniers heiß umkämpft. Molina (24) von Atlético Madrid und Gonzalo Montiel (25) vom FC Sevilla teilten sich den Platz in der Startelf in den ersten beiden Spielen der Albiceleste. Schließlich erhielt Molina für den Rest des Turniers den Vorzug und sorgte für viel Offensivdrang, was auch sein Tor gegen die Niederlande zeigt. Auch wenn Montiel nach seinem Elfmetertreffer im Elfmeterschießen am Sonntag zum Nationalhelden avancierte, wird er sich 2026 wohl wieder mit der Rolle des Ersatzspielers begnügen müssen.

© getty Innenverteidiger: Cristian Romero Nachdem er in den ersten Spielen nach seiner Rückkehr von einer Verletzung noch um seine Form zu kämpfen schien, wuchs Romero im Laufe des Turniers immer mehr in die Mannschaft hinein und wurde zu einer festen Größe in der argentinischen Abwehrreihe. Mit gerade einmal 24 Jahren wird er bis zur Weltmeisterschaft 2026 in seine besten Jahre kommen. Es wäre daher eine Überraschung, wenn er bei diesem Turnier nicht einer der ersten Namen auf dem Mannschaftsbogen wäre. Wenn Argentinien nach einer Alternative sucht, dann könnte der an Atlético Madrid ausgeliehene Nehuen Perez (22) der richtige Mann sein. Er war lange Zeit Kapitän der U23-Nationalmannschaft.

© getty Innenverteidiger: Lisandro Martínez Für die Fans der Premier League war es wahrscheinlich eine Überraschung, dass Martínez über weite Teile der Weltmeisterschaft nicht im argentinischen Aufgebot stand. Doch als er dann doch auf dem Platz stand, zeigte "der Metzger", warum er bei Manchester United schnell zum Fanliebling geworden ist. Er und Romero wurden im Abstand von nur drei Monaten geboren und dürften mindestens für die nächsten fünf Jahre das argentinische Innenverteidiger-Duo bilden - solange sie verletzungsfrei bleiben.

© getty Linker Verteidiger: Valentín Barco Barco wird bei der Weltmeisterschaft 2026 erst 21 Jahre alt sein. Sein Talent lässt aber vermuten, dass er das Zeug dazu hat, sich in den nächsten Jahren in der argentinischen Nationalmannschaft durchzusetzen. Der rothaarige Linksverteidiger hat mit seinen Leistungen in den verschiedenen Jugendmannschaften der Boca Juniors in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit der Scouts von Manchester City auf sich gezogen. In seinem Heimatland ist man von seinem Potenzial begeistert.

© getty Zentrales Mittelfeld: Enzo Fernández Fernández zeigte in Katar, warum so viele europäische Spitzenklubs an ihm interessiert sind. Er wurde zum Nachwuchsspieler des Turniers gekürt. Es sieht so aus, als würde der Sommerneuzugang von Benfica nicht mehr lange in Portugal spielen, bevor er wieder weiterzieht. Bei der nächsten Weltmeisterschaft wird er erst 25 Jahre alt sein. Es ist zu erwarten, dass Argentinien sein Mittelfeld in den nächsten Jahren um den ehemaligen Spieler von River Plate herum aufbauen wird.

© getty Zentrales Mittelfeld: Leandro Paredes Paredes, der nach einem schwachen Start in das Turnier in der K.o.-Runde für Betreib sorgte, wird bei der WM 2026 33 Jahre alt sein und sollte, wenn er es schafft, regelmäßig Spielpraxis zu erhalten, auch weiterhin auf internationaler Bühne zu finden sein. Sollte ihn das Alter jedoch vorzeitig einholen, könnten Spieler wie Exequiel Palacios (24) von Bayer Leverkusen oder der beeindruckende Teenager Máximo Perrone (19) von Vélez Sarsfield interessante Alternativen sein.

© getty Zentrales Mittelfeld: Giovani Lo Celso Zu Beginn des WM-Turniers in Katar sah es so aus, als ob Argentinien die Kreativität von Lo Celso im Mittelfeld vermissen würde, nachdem er verletzungsbedingt nicht am Turnier teilnehmen konnte. Doch wenn man bedenkt, wie sehr Alexis Mac Allister in seine Rolle hineingewachsen ist, mag es gewagt erscheinen, zu behaupten, dass der Mann vom FC Villarreal seinen Platz in der Nationalmannschaft 2026 wieder verdient hat. Lo Celso ist dreieinhalb Jahre älter als der Mann von Brighton & Hove Albion. Obwohl Mac Allister in den vergangenen Wochen Glanzleistungen vollbracht hat, war Lo Celsos Form in den vergangenen Jahren im argentinischen Trikot so gut, dass wir darauf setzen, dass er irgendwann in den nächsten dreieinhalb Jahren wieder die Führung in diesem Duell übernimmt. In der Zwischenzeit sollte man Teenager Facundo Buonanotte im Auge behalten, der nach einer beeindruckenden Debütsaison für Rosario Central im Januar zu Mac Allister nach Brighton wechseln wird.

© getty Rechtes Mittelfeld: Thiago Almada Almada, der erst spät in den Kader für die Weltmeisterschaft 2022 berufen wurde, um Verletzungen auszugleichen, gilt als eines der größten argentinischen Talente, seit er als 17-Jähriger den Sprung in die Mannschaft von Vélez Sarsfield schaffte. Der 21-Jährige wurde nach einer starken ersten Saison bei Atlanta United zum MLS-Newcomer des Jahres gewählt. Nachdem er bereits mit Manchester City und Manchester United in Verbindung gebracht wurde, dürfte sich in den nächsten ein bis zwei Jahren ein Wechsel nach Europa anbahnen. Potenzielle Alternativen, die bereits in Europa spielen, sind Luka Romero, der 2020 bei seinem Debüt für Mallorca den Rekord als jüngster Spieler in La Liga aufstellte, bevor er im Sommer 2021 zu Lazio wechselte, und Valentín Carboni, der in dieser Saison sein Debüt bei Inter gab.

© getty Linkes Mittelfeld: Alejandro Garnacho Nach einer Reihe beeindruckender Auftritte für Manchester United vor der WM-Pause ist er der neue potenzielle Held von Old Trafford. Es gab sogar Stimmen, die den 18-jährigen Garnacho in den Kader der argentinischen Nationalmannschaft berufen wollten. Er hat es nicht geschafft, aber wenn er sein derzeitiges Niveau beibehält, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der ehemalige spanische Junioren-Nationalspieler die Chance bekommt, in der A-Nationalmannschaft zu überzeugen. Alternativen auf der linken Seite könnten im Jahr 2026 Exequiel Zeballos von den Boca Juniors sein, der in den letzten Monaten mit Manchester City in Verbindung gebracht wurde, oder der hoch eingeschätzte Gianluca Prestianni von Vélez Sarsfield, auf den Berichten zufolge Real Madrid ein Auge geworfen hat, nachdem er im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft gab.