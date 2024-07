WM 2026: Termin, Zeitplan, Ort, Gruppen, Modus, Auslosung, Spielorte der nächsten Weltmeisterschaft

WM 2026: Spielorte, Stadien

Aber wo steigt der Spaß denn nun? Drei Länder werden sich die Austragung der kommenden Mega-WM teilen: Kanada, Mexiko und die USA. In 16 Stadien wird es zur Sache gehen, beginnend mit dem Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko-City und endend im MetLife Stadium in New York bzw. New Jersey. Der Großteil wird in US-amerikanischen Stadien steigen. Hier habt Ihr eine Übersicht: