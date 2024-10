ÖFB-Team vs. Kasachstan, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel in Österreich im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Anhänger des ÖFB-Teams! Das Spiel gegen Kasachstan in der Nations League wird heute kostenfrei im Free-TV und Stream vom Sender ORF1 übertragen.

Den Livestream via Internet findet Ihr in der Online-Mediathek, ORF ON. Die Vorberichterstattung nimmt um 20.15 Uhr Fahrt auf.

In Deutschland wird die Übertragung durch den Sportstreamingdienst DAZN vertrieben. Für den Zugriff ist allerdings das kostenpflichtige Paket "Super Sports" erforderlich.