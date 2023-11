Deutschland kriegt es bei der U17-Weltmeisterschaft mit Neuseeland zu tun. Hier wird das Gruppenspiel live getickert.

Die U17-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Neuseeland ihr zweites Gruppenspiel bei der WM in Indonesien. Bei SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen in Form eines Livetickers mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Neuseeland: U17 WM heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nach dem 3:1-Sieg im Auftaktspiel gegen Mexiko will das Team von Bundestrainer Christian Wück heute im zweiten Gruppenspiel einen weiteren Sieg einfahren und damit vorzeitig das Achtelfinalticket einlösen. Die Neuseeländer mussten sich in ihrem ersten Gruppenspiel am vergangenen Sonntag Venezuela 0:3 geschlagen geben.

vor Beginn Die Partie im Jalak Harupat Stadium in Bandung (Indonesien) wird um 13 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenspiel bei der U17-WM zwischen Deutschland und Neuseeland.