"Ein potenzieller Top-Spieler": Ex-Bayern-Talent Kenan Yildiz vor Debüt für die Türkei - hat der DFB geschlafen?

Der türkischen Nationalmannschaft winkt der Abend der großen Debüts. Während beim EM-Qualifikationsspiel in Kroatien viele Augen auf den neuen Cheftrainer Vincenzo Montella und dessen ersten Auftritt an der Seitenlinie gerichtet sind, könnte es noch einen weiteren Debütanten mit Italien-Bezug bei den Türken geben: Kenan Yildiz von Juventus winkt sein erster Einsatz für die A-Nationalmannschaft.

Yildiz' Berufung markiert den Höhepunkt einer steilen Entwicklung und wirft auch Fragen auf: Hätte der FC Bayern einst stärker um seinen ehemaligen Nachwuchsstürmer kämpfen müssen? Und hätte auch der DFB sich für den in Regensburg geborenen Yildiz mehr ins Zeug legen sollen?

Antonio Di Salvo beschäftigte sich nicht mit Kenan Yildiz

Die zweite Frage ging am Montag direkt an Deutschlands U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Er sieht aber keine Versäumnisse beim DFB, der aktuell nicht unbedingt mit Top-Angreifern gesegnet ist. Di Salvo führte aus: "Ich kenne Kenan Yildiz schon lange. Ich wohne in München und habe früher schon Kenans Jugendspiele beim FC Bayern gesehen. Ich habe mich aber mit ihm aktuell nicht beschäftigt, weil ich ja weiß, dass er auch schon für die U21 der Türkei gespielt hat."

"Wenn ein Spieler für ein anderes Land spielt, dann ist es für uns erstmal so, dass er sich dann entschieden hat", so Di Salvo weiter. Dem widerspricht allerdings ein Tweet von Transferexperte Fabrizio Romano von Ende August, in dem es heißt, der DFB habe zumindest Yildiz' Verfügbarkeit abgeklopft. Offensichtlich aber ohne Erfolg.

Eine Überraschung ist es aber nicht, dass Yildiz, der einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter hat, sich nun mit Einsatzminuten in der EM-Quali für die Türkei festspielt. Er lief auch bereits für die von Di Salvo angesprochene U21 und die U17-Auswahl der Türken auf.

Er sei "stolz", für die Türkei zu spielen und werde "alles geben", ließ Yildiz als Reaktion auf seine Berufung in einem Statement auf Instagram wissen.