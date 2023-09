Nicolas Pépé: Premier-League-Flop kämpft in der Türkei um seine Karriere

Nicolas Pépé ist in den vier Spielzeiten seit seinem 80-Millionen-Euro-Wechsel vom OSC Lille zum FC Arsenal wenig gelungen. Nun kämpft der ivorische Flügelstürmer bei Trabzonspor in der Türkei um seine Karriere.

Nun hat der türkische Verein Trabzonspor Pépé ablösefrei verpflichtet. In der Süper Lig könnte ein neues Kapitel für den Flügelspieler beginnen. Doch auf höchstem Niveau wird er wohl nie wieder eine Chance bekommen, nachdem er zu einem der größten Flops in der Geschichte der Premier League abgestempelt wurde.

Pepe's vierjähriger Vertrag bei den Nordlondon endete kürzlich, als die Gunners das Arbeitspapier ein Jahr vor Ablauf auflösten. Arsenal hatte die Hoffnung in den 28-Jährigen längst aufgegeben. Auch Trainer Mikel Arteta war es nicht gelungen, den Rohdiamanten, der einst in der Ligue 1 so geglänzt hatte, zu polieren.

Ex-Arsenal-Trainer Unai Emery war am 2. August 2019 begeistert, jedenfalls tat er so. Der Spanier feierte die Ankunft von Nicolas Pépé für die Rekordablöse von 80 Millionen Euro: "Nicolas ist ein hochgeschätzter und talentierter Flügelspieler, der von vielen Top-Teams in Europa beobachtet wurde. Die Verpflichtung eines erstklassigen Flügelspielers war eines unserer wichtigsten Ziele in diesem Transferfenster, und ich freue mich sehr, dass er zu uns kommt. Er wird unsere Mannschaft mit Tempo, Kraft und Kreativität bereichern und für mehr Tore sorgen."

In seiner ersten vollen Saison unter Trainer Arteta beendete Arsenal die Premier League nur auf dem achten Platz und verpasste damit zum ersten Mal seit 1994/95 die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Der spanische Taktiker stand am Abgrund und musste entschlossen handeln, um einen Wandel herbeizuführen.

Und am Ende der darauf folgenden Saison 2020/21, in der Pepe in 41 Einsätzen in allen Wettbewerben 21 Torbeteiligungen vorweisen konnte, schien es, als würde er unter Arteta aufblühen. Doch der Trainer der Gunners machte deutlich, dass er mehr von dem quirligen Angreifer verlangte: "Er brauchte eine Eingewöhnungsphase, aber die ist jetzt vorbei", sagte Arteta im April 2021 zu den Reportern. "Die Anpassungsphase ist jetzt vorbei. Jetzt geht es um Leistung. Und die kann er erbringen."

Für den Gabuner gab es kein Zurück mehr. Er wurde 18 Monate früher aus seinem Vertrag entlassen, bevor er am letzten Tag des Wintertransferfensters zum FC Barcelona wechseln durfte. Zu diesem Zeitpunkt war Pépé in der Hackordnung der Mannschaft im Emirates bereits weit nach unten gerutscht.

Die Gunners sicherten sich an diesem Tag zwar drei Punkte, aber Arteta wusste, dass es an der Zeit war, Pépé loszuwerden.

© getty

Nicolas Pépé: Mangelnder Einsatz und Verletzung bei Nizza

Pépé wurde während des gesamten Sommers 2022 stark mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, bis ihn OGC Nizza schließlich Ende August auf Leihbasis verpflichtete. Der Ivorer hatte auf den Wechsel gedrängt, nachdem er sich mit Arteta wegen seiner Spielzeit gestritten hatte.

"Er hat alles versucht, seine Einstellung und sein Auftreten sind einfach phänomenal. Man muss ihn einfach kennenlernen, denn man liebt ihn für seine Art", sagte der Arsenal-Manager nach dem Abgang Pépés. "Wir haben andere Entscheidungen getroffen und das hat sich natürlich auf die Chancen auf Einsätze ausgewirkt."

Artetas Entscheidung wurde schnell bestätigt, denn Pépé erlebte ein Albtraum-Debüt für seinen neuen Verein. Nizza erlitt im Heimspiel gegen Olympique Marseille am 28. August 2022 eine 0:3-Klatsche durch einen Doppelpack von Alexis Sanchez.

OGC-Coach Lucien Favre kritisierte die Arsenal-Leihgabe nach dem Spiel: "Er hat schon lange nicht mehr in England gespielt. Er hat die Vorbereitung bei Arsenal absolviert, aber kein einziges Spiel bestritten", sagte der Ex-BVB-Trainer. "Ihm fehlt ein bisschen der Rhythmus, die Intensität beim Stellungsspiel, beim Pressing und bei der Balleroberung, denn das muss jeder machen. Da gibt es keine Ausnahmen. Wenn ein oder zwei Spieler die Arbeit nicht mitmachen, ist die ganze Mannschaft in Schwierigkeiten. Alle müssen es gleichzeitig machen, alle müssen verteidigen, um den Ball zurückzuerobern."

Pépé sollte also auch an der Côte d'Azur nie richtig in Schwung kommen. In der Saison 2022/23 verpasste er zudem 20 Spiele verletzungsbedingt. Nizza beendete die Saison in der Ligue 1 nur auf dem neunten Platz und es war keine Überraschung, dass man Pepe angesichts seiner mittelmäßigen Bilanz von 6 Toren in 17 Einsätzen nicht fest verpflichten wollte.

In der Winterpause tätigte er zudem eine kritische Aussage Richtung Arteta: "Ich weiß nicht, was Arsenal will. Ich habe dort immer noch viele Freunde. Ich hätte wichtig für den Verein sein können, aber das sind die Entscheidungen des Trainers", sagte Pépé auf einer Pressekonferenz im Januar 2023.