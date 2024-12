"Wenn du ein Star bist und nicht sprichst ...": Kylian Mbappé meldet sich zu Wort

Kylian Mbappé: Bei Real Madrid in der Krise

Sein letztes ausführliches Interview hatte Mbappé noch als Spieler von Paris Saint-Germain gegeben. Im vergangenen Sommer wechselte der Torjäger dann ablösefrei von PSG nach Madrid, wo er bis 2029 unterschrieben hat.

Bis dato kam Mbappé für Real immerhin auf zehn Tore und drei Assists in 20 Einsätzen. Die hohen Erwartungen in der spanischen Hauptstadt konnte er allerdings noch nicht erfüllen, regelmäßig sieht er sich Kritik ausgesetzt. Zuletzt sorgte er beispielsweise mit zwei verschossenen Elfmetern in zwei nahe beieinander liegenden Spielen für Aufsehen, sowohl beim 0:2 in Liverpool in der Champions League als auch jüngst beim 1:2 in Bilbao in LaLiga vergab er vom Punkt.

Die nächste Aufgabe wartet am Samstagabend auf Mbappé, wenn Real beim FC Girona zu Gast ist. Am Dienstag steht dann das komplizierte und enorm wichtige Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo auf dem Programm.