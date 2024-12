Hansi Flick will ihn offenbar nicht abgeben: Sorgt ein Superstar für Streit bei Barça?

Drohen beim FC Barcelona interne Unstimmigkeiten wegen der Zukunft von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong? Der Niederländer gilt bei Barças Verantwortlichen bekanntlich als Verkaufskandidat für den kommenden Sommer, sollte er nicht vorher einen neuen Vertrag unterschreiben.

De Jongs aktuelles Arbeitspapier läuft 2026 aus und so könnte sich nach Ablauf dieser Saison die letzte Chance bieten, noch eine adäquate Ablösesumme für den 27-Jährigen zu kassieren. Keinesfalls will Barça de Jong 2026 ablösefrei abgeben müssen, schließlich hatte man für ihn 2019 satte 86 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge ist Barcelona-Trainer Hansi Flick beim Thema de Jong gänzlich anderer Meinung als die Vereinsoberen.

Flick will den niederländischen Nationalspieler demnach keinesfalls verlieren und weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Trotz de Jongs Problemen mit Verletzungen und mangelnder Form in jüngerer Vergangenheit glaube Flick an dessen herausragendes Potenzial.