"Er wird mehr spielen": Arda Güler darf auf große Zukunft bei Real Madrid hoffen

Arda Güler: Wechsel aktuell unwahrscheinlich

Zuletzt kam Güler vermehrt zum Zug, stand unter anderem auch bei Reals 3:0-Sieg in Girona am Samstagabend in der Startelf von Trainer Carlo Ancelotti. Dabei gelang dem 19-Jährigen das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Insgesamt steht Güler in der laufenden Saison bei 16 Pflichtspieleinsätzen, in der Mehrzahl davon kam er als Joker von der Bank.

Obwohl Güler in jüngerer Vergangenheit immer wieder ein Wechsel nahegelegt wurde, scheint ein Transfer des türkischen Nationalspielers derzeit unwahrscheinlich. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2029 datiert.

Die nächste Aufgabe wartet am Dienstag, wenn in der Champions League das knifflige Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo ansteht. Kommendes Wochenende ist Real in LaLiga bei Rayo Vallecano zu Gast.