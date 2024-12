Als erster Spieler seit Lionel Messi! Robert Lewandowski erreicht beim FC Barcelona einen beeindruckenden Wert

Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski hat mit seinem Tor beim 2:2 bei Betis Sevilla am Samstag einen beeindruckenden Wert erreicht, den zuletzt Barça-Legende Lionel Messi aufstellen konnte. Lewandowski ist nun der erste Spieler seit Messi in der Saison 2018/19, dem es gelingt, in seinen ersten 16 LaLiga-Spielen einer Saison auf 16 Tore zu kommen.

Lewandowski hatte in Sevilla in der 39. Minute zur Führung für Barça getroffen. Giovani Lo Celso glich nach knapp 70 Minuten per Elfmeter aus, in der 82. Minute stellte Ferran Torres dann vermeintlich doch wieder die Weichen auf Auswärtssieg für die Katalanen.

In einem turbulenten Spiel, in dem Barcelonas Trainer Hansi Flick die Rote Karte sah, war es schließlich aber Assane Diao vorbehalten, in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Endstand zu treffen.