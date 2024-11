"Würde ich nie ausschließen": Toni Kroos spricht über potentielle Rückkehr zu Real Madrid

Toni Kroos hat seine Karriere beendet. Heißt das, dass er nie wieder etwas mit Real Madrid zu tun haben wird? Darüber hat der langjährige Mittelfeldspieler der Königlichen nun gesprochen.

"Die Bedeutung von Real wird für mich immer die gleiche bleiben. Dazu war das ein zu langer, großer, erfolgreicher und auch liebevoller Abschnitt mit Real. Das wird immer bleiben, ich werde Real immer nahe stehen, das ist keine Frage. Und Real auch immer verteidigen, immer auf der Real-Seite sein. Das wird sich nicht ändern, dazu ist die Beziehung einfach zu eng", sagte Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen", den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt.

Eine Aufgabe in der Zukunft ist für den 34-Jährigen daher vorstellbar: "Jetzt öffentlich im Umfeld von Real in Erscheinung treten - das ist das, wo ich am ehesten sagen würde, dass es aktuell erstmal eher kein Thema ist. Da würde ich jetzt erstmal sagen: Nein - so nahe ich dem Klub auch stehe. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich immer im ganzen Leben nie wieder irgendwas bei Real machen werde oder zu tun haben würde, das würde ich jetzt natürlich nicht ausschließen. In welcher Funktion, das ergibt sich dann, da weiß man dann vielleicht auch erst ein paar Jahre nach einem Karriereende, in welche Richtung man irgendwie vielleicht sich was vorstellen kann oder nicht und ob sich dann auch der Klub das vorstellen kann oder nicht. Aber das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man mich irgendwann noch mal in irgendeiner Funktion bei Real sieht."

Kroos sagte weiter, er sei derzeit "wirklich ausgebucht, also ausgelastet mit dem, was ich jetzt an Projekten habe und mache und da würde ich jetzt aktuell jetzt nichts dazunehmen. Aber wie gesagt: Bei der Nähe zu Real, bei der Beziehung zu Real, würde ich da nie ausschließen, irgendwas bei Real auch zu machen, irgendwann in Zukunft."