"Schwer, einen Stürmer wie Robert zu finden": Barca-Sportdirektor offenbart Gedanken über mögliche Lewandowski-Erben Erling Haaland und Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski erzielte 78 Tore für Barcelona

Lewandowski ist bereits 36 Jahre alt und hat nur noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 - allerdings könnte er um zwölf Monate verlängert werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Lewandowski ist seit seinem Wechsel von Bayern München im Jahr 2022 bei Barca. In 112 Spielen hat er 78 Tore für die Blaugrana erzielt. Seine beeindruckende Bilanz in dieser Saison: 19 Treffer in nur 17 Einsätzen.

Lewandowski war auch für die Münchner extrem treffsicher. In acht Jahren bei den Bayern absolvierte er 375 Spiele, in denen er 344 Tore und 73 Assists erzielte. In der ewigen Rekordtorschützenliste des FCB liegt er damit hinter Vereinslegende Gerd Müller auf Platz zwei.

Die nächste Aufgabe für Barcelona wartet am 23. November, wenn die Blaugrana bei Celta Vigo ran müssen.