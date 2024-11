"Nichts hat funktioniert": Barça-Star erklärt Leistungsaufschwung unter Hansi Flick

In zehn der elf bisherigen LaLiga-Spiele dieser Saison stand Raphinha in der Startelf, neunmal spielte er über die vollen 90 Minuten. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison kam der brasilianische Nationalspieler unter Xavi lediglich auf 17 Startelfeinsätze.

Raphinha zahlt Flick das Vertrauen mit reihenweise starken Leistungen zurück. Bisher kam der 27-Jährige in wettbewerbsübergreifend 14 Einsätzen auf zehn Tore und neun Assists.

Am Sonntagnachmittag treffen Raphinha und Co. im Stadtderby auf Espanyol Barcelona. Am Mittwoch steht dann die nächste Aufgabe in der Champions League an, wenn die Katalanen bei Roter Stern Belgrad zu Gast sind.