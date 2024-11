Noch in diesem Monat: Lionel Messi kehrt offenbar zum FC Barcelona zurück

Messi: "Habe alles getan, um bleiben zu können"

Messi reagierte seinerzeit in der spanischen Zeitung Sport enttäuscht auf Laportas Aussagen: "Laportas Worte verletzen mich", betonte La Pulga. "Niemand hat mich gebeten, bei Barça kostenlos zu spielen. Tatsächlich war es so, wie ich es bei meinem Abschied gesagt habe. Ich habe alles getan, um bleiben zu können."

Neben Messi sollen zahlreiche weitere Barça-Ikonen zur Feier des 125. Geburtstags kommen. So werden wohl unter anderem auch Pep Guardiola, Andres Iniesta und Xavi anwesend sein.

Messi war einst mit 13 Jahren aus Argentinien in Barcelonas Nachwuchs gewechselt, verbrachte insgesamt 21 Jahre bei den Blaugrana. In 778 Pflichtspielen für Barças erste Mannschaft gelangen dem heute 37-Jährigen satte 672 Tore. Das Fußballjahr 2024 ist für Messi indes schon beendet. Mit Miami war er in den MLS-Playoffs überraschend früh gescheitert, die neue Saison beginnt erst im Februar 2025.