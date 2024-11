Kein alleiniger Superstar-Status? Kylian Mbappé bei Real Madrid angeblich "überhaupt nicht glücklich und zufrieden"

Mbappé nicht im Aufgebot der französischen Nationalmannschaft

Der spanische Meister und Titelverteidiger in der Königsklasse kassierte jüngst zwei heftige Heimniederlagen: Im Clásico gegen den FC Barcelona ging Real mit 0:4 unter, in der Champions League setzte es eine 1:3-Pleite gegen AC Mailand. Zum ersten Mal seit 2009 kassierten die Königlichen damit zwei Heimniederlagen in Folge.

Mbappé ging mit unter. Insgesamt hat der Franzose seit seinem Wechsel von PSG acht Tore in 15 Spielen für Los Blancos erzielt, drei davon vom Elfmeterpunkt aus.

Real Madrid muss am Samstag zuhause gegen CA Osasuna antreten. Es ist das letzte Spiel vor der anstehenden Länderspielpause, bei der Mbappé für Frankreich nicht im Kader stehen wird. "Ich habe mit ihm gesprochen und diese Entscheidung getroffen, weil ich denke, dass es besser so ist", erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps den Verzicht auf den 25-Jährigen.