Interessenskonflikt zwischen beiden Superstars? Real Madrid will Kylian Mbappé offenbar gegenüber Vinícius Júnior bevorzugen

Real Madrid will sportliche Talfahrt stoppen

Real Madrid steckt derzeit in einer kleinen sportlichen Krise. Von den letzten sieben Spielen konnte man lediglich drei gewinnen, zuletzt hagelte es gegen den FC Barcelona (0:4) und die AC Milan (1:3) sowohl in der Primera Division als auch in der Champions League böse Pleiten.

In LaLiga haben die Blancos nach zwölf Spieltagen - bei einem absolvierten Spiel weniger - bereits neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barça. In der Königsklasse zittert man nach sechs Zählern aus vier Partien ums Weiterkommen.

Am Wochenende will Real Madrid unbedingt auf die Siegerstraße zurückkehren. Am Samstag empfängt Ancelottis Elf im heimischen Estadio Santiago Bernabéu CA Osasuna.