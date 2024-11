"In einer beispiellosen Krise": Kylian Mbappé wird trotz Sieg von spanischer Presse zerpflückt

Kylian Mbappé steht trotz Real Madrids 4:0-Sieg gegen Osasuna am Samstag in Spaniens Öffentlichkeit massiv in der Kritik.

"Drei Tore von Vinicius, keins von Mbappé", titelte die As am Sonntag. Weiter hieß es: "Der Brasilianer hat nicht nur vier Tore mehr als Mbappé, sondern ist vor dem Tor doppelt so effektiv, dribbelt mehr und erobert sogar mehr Bälle."

Mit der Marca schoss sich auch eine weitere renommierte spanische Zeitung auf Mbappé ein: "Mbappé befindet sich in einer beispiellosen Krise. […] Mbappé ertrinkt als Nummer 9, während Vinicius auf der linken Seite begeistert. Es gibt keine Zweifel: Er ist der Anführer des Teams. Nicht Mbappé."

Real zeigte am Samstag insgesamt eine gute Reaktion auf die bittere 1:3-Niederlage gegen Milan in der Champions League unter der Woche.

Zum Mann des Tages avancierte Vinicius Junior, dem Brasilianer gelangen drei der vier Tore beim 4:0-Erfolg. Den weiteren Treffer steuerte Jude Bellingham bei, für den Engländer war es sein erstes Saisontor.