Funkt Real Madrid dem FC Bayern München dazwischen? Jonathan Tah soll bereits im Winter kommen

Aymeric Laporte gilt als Favorit bei Real Madrid

Als Option A nennt die As Aymeric Laporte. Den spanischen Europameister wollten die Königlichen wohl schon im vergangenen Sommer von Al-Nassr loseisen, letztlich kam Laporte aber in Saudi-Arabien nicht aus seinem noch bis 2026 datierten Vertrag heraus. Nun will man sich offenbar erneut um den 30-Jährigen bemühen, der in puncto Gehalt allerdings Abstriche im Vergleich zu seinem Salär bei Al-Nassr machen müsste.

Option B soll mit Castello Lukeba ein weiterer Abwehrspieler aus der Bundesliga sein. Der 21-Jährige von RB Leipzig steht bei den Sachsen aber noch bis 2029 unter Vertrag, im Januar müsste man für ihn wohl mindestens 90 Millionen Euro an Ablöse nach Leipzig überweisen.

Tah, von der As als Option C bezeichnet, wäre ob seines am Saisonende auslaufenden Leverkusen-Vertrages im Januar deutlich günstiger zu haben. Das macht den 28-Jährigen für Real umso interessanter, zumal er seinen potenziellen Innenverteidigerpartner Antonio Rüdiger aus der deutschen Nationalmannschaft bestens kennt.