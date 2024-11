"Carlo Ancelotti und einige Spieler wollten ihn nicht verpflichten": Frankreich-Legende stellt interessante These zum Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid auf

Nur acht Tore in 16 Spielen: Kylian Mbappé läuft Erwartungen hinterher

Er fügte hinzu: "Es ist zu früh, um zu sagen, ob Kylian Mbappé in Liverpool besser aufgehoben gewesen wäre. Er muss nur zeigen, dass er den Charakter und die mentale Stärke hat, um die Dinge zu korrigieren. Er muss zeigen, dass er so stark sein kann wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, um seine Beständigkeit zu finden. Er muss zeigen, dass er auf dem Spielfeld echten Charakter und Persönlichkeit hat."

Mbappé war im Sommer nach einer der langwierigsten Transfersagas der jüngeren Vergangenheit nach Spanien zu Real Madrid gewechselt. Der 25-Jährige konnte die hohen Erwartungen bislang jedoch nicht erfüllen und erzielte in 16 Spielen nur acht Tore. Berichten zufolge würde er lieber auf dem linken Flügel als vorne als Mittelstürmer spielen, doch Vinicius Jr. ist auf dieser Position nicht wegzudenken. Ancelotti selbst hegt angeblich auch keine Pläne, den Franzosen dem Brasilianer vorzuziehen.

Real Madrid muss an diesem Wochenende in der spanischen Liga gegen Leganes ran. Der amtierende Meister ist derzeit Zweiter in der spanischen Liga, sechs Punkte hinter Tabellenführer und Rivale FC Barcelona.