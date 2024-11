Hoffen auf eine Explosion: Interesse des FC Barcelona an einem Teamkollegen von Cristiano Ronaldo

Milan will angeblich 80 Millionen Euro für Leão

Leão selbst würde laut Mundo Deportivo bei einem Angebot aus Barcelona alle Hebel in Bewegung setzen, um zu dem spanischen Spitzenklub wechseln zu können. Die Ablösesumme könnte allerdings zum Problem werden: Schließlich hat Barça derzeit limitierte finanzielle Möglichkeiten und Milan würde im kommenden Sommer wohl rund 80 Millionen Euro für Leão verlangen.

Der 25-Jährige steht bei den Italienern noch bis 2028 unter Vertrag. Sein Verhältnis zu Trainer Paulo Fonseca, der zu Saisonbeginn kam, soll aber bereits Risse haben.

Leão kam zuletzt in beiden Nations-League-Spielen Portugals, wo er an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo wirbelt, zum Einsatz. Beim 5:1-Sieg gegen Polen am vergangenen Freitag sorgte Leão nach knapp einer Stunde für die Führung, später schnürte CR7 einen Doppelpack.

Für Milan kam Leão in dieser Saison bisher zu drei Toren und fünf Assists in 14 Einsätzen. Er spielt seit 2019 für die Rossoneri, war seinerzeit vom OSC Lille nach Mailand gewechselt.