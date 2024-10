Kreuzbandriss! Europameister fehlt Real Madrid monatelang - und will "wie eine Bestie zurückkommen"

Fede Valverde: "Nur Danis Gesundheit zählt"

Carvajal, seit Jahren unverzichtbarer Stammspieler in Reals Defensive, hatte sich in der Nachspielzeit am Knie verletzt, als er unter Druck von Gegenspieler Yeremi Pino versuchte, einen Ball zu klären. "Am Ende ist das Ergebnis weniger wichtig. Nur Danis Gesundheit zählt", sagte Fede Valverde, der vor den Augen seines früheren Mitspielers Toni Kroos das 1:0 erzielt hatte.

Nach der Länderspielpause stehen für Real wichtige Spiele an. Zunächst geht es in der Liga zu Celta Vigo (19. Oktober), dann wartet in der Champions League die Neuauflage des Finals der vergangenen Saison gegen Borussia Dortmund (22. Oktober), und in der Primera Division kommt es zum Clasico gegen den ewigen Rivalen FC Barcelona (26. Oktober).