"Wir sind einzigartig": Legende des FC Barcelona lästert nach Klatsche im Clasico über Real Madrid

Legende des FC Barcelona lästert nach Klatsche über Real Madrid

Pique, der von 2008 bis 2022 insgesamt 616-mal für Barcelona spielte und dabei zahlreiche Trophäen gewann, hatte allen Grund, über das Ergebnis überglücklich zu sein. Hansi Flicks Team sitzt nun mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze und wird in diesem Titelrennen nur schwer zu schlagen sein. Zudem wurde Real Madrids Serie in LaLiga von 42 Spielen ohne Niederlage beendet.

Barcelona wird versuchen, sich am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Espanyol weiter abzusetzen, bevor man am 6. November in der Champions League auswärts gegen Roter Stern Belgrad antreten muss.