"Vielen Leuten das Maul gestopft": Schlechter Start bei Real Madrid? Kylian Mbappé bekommt Rückendeckung von Teamkollege

Kylian Mbappé erntet erneut Kritik

Zuletzt sorgte Mbappé für Schlagzeilen, weil er trotz seines Fehlens in den anstehenden Länderspielen mit Frankreich am Samstagabend gegen Villarreal in Reals Startelf stand. In der französischen Heimat zog dies harsche Kritik nach sich.

Mbappé kann nun bis zum 19. Oktober verschnaufen, dann steht auswärts bei Celta Vigo das nächste Ligaspiel mit Real an. Drei Tage später empfangen die Königlichen in der Champions League Borussia Dortmund zur Neuauflage des Endspiels aus der vergangenen Saison.