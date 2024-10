Ablösefrei im nächsten Sommer: Liverpools Trent Alexander-Arnold angeblich Top-Kandidat bei Real Madrid

Real mit drei weiteren Rechtsverteidiger-Kandidaten

Alexander-Arnold soll allerdings nicht der einzige Rechtsverteidiger sein, mit dem sich die Madrilenen beschäftigt haben. Drei weitere Namen befinden sich ebenfalls auf dem Real-Radar: Tottenhams Pedro Porro, Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong und Sevillas Juanlu.

Da Alexander-Arnolds Vertrag in Liverpool abläuft, könnten die Blancos im Januar offiziell in die Verhandlungen einsteigen. Sollte die ablösefreie Verpflichtung gelingen, wäre das nach dem Transfer von Bayerns David Alaba 2021 der nächste Deal, bei dem Real nichts zahlen muss. Angeblich ist der Klub auch an Münchens Alphonso Davies dran, der ebenfalls im kommenden Sommer ablösefrei wechseln kann.