Angeblich als Strafe für Unpünktlichkeit: Hansi Flick strich Stammspieler des FC Barcelona aus der Startelf

Koundé absolvierte bis zum Sonntag in dieser Saison alle zehn Pflichtspiele der Katalanen in der Startelf und stand jeweils die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte einen Assist.

Für Koundé geht es nun zur französischen Nationalmannschaft. Mit der Équipe Tricolore trifft er in der Nations League in den kommenden Tagen auf Israel und Belgien. Barças erstes Pflichtspiel nach der Länderspielpause ist ein Duell in LaLiga mit dem FC Sevilla am 20. Oktober.