Real-Startelf nach Länderspiel-Absage: Verwunderung über Kylian Mbappé

Ancelotti: Mbappé "noch nicht zu 100 Prozent fit"

Mbappé verpasste aufgrund einer Oberschenkelverletzung das Derby gegen Atletico Madrid am vergangenen Wochenende (1:1) und wurde bei der 0:1-Pleite in der Champions League beim OSC Lille nur eingewechselt.

Bei der Pressekonferenz am Freitag erklärte Real-Trainer Carlo Ancelotti, er habe "kein Mitspracherecht bei der Nationalmannschaftsnominierung". Mbappé sei "noch nicht zu 100 Prozent fit, auch wenn er normal trainiert hat", das Verletzungsproblem sei "offenbar gelöst". Mbappé stand gegen Villareal also in der Startelf. Die Tore schossen Federico Valverde und Vinicius Junior, Dani Carvajal erlitt einen Kreuzbandriss.