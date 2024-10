"Größter Fake in der Geschichte des Sports": Real Madrid hält zu Kylian Mbappé

Mbappé besucht in Länderspielpause Stockholm

In der Länderspielpause war Mbappé in Stockholm gesichtet worden. Dort soll er mit seinen Freunden ein Restaurant und später einen Nachtclub besucht haben. Verschiedene schwedische Medien berichteten anschließend, dass eine Frau bei der Polizei behauptete, Opfer einer Vergewaltigung gewesen zu sein.

Die schwedische Zeitung Aftonbladet brachte den Fall in Verbindung mit Mbappé. Dieser behauptete daraufhin in den sozialen Medien dass der Bericht "Fake News" sei und schrieb von einem Zusammenhang zwischen den Anschuldigungen und seinem Finanz-Streit mit Ex-Klub Paris Saint-Germain. Am Dienstag hat eine Anhörung dazu stattgefunden.

"Es wird so vorhersehbar", schrieb Mbappé auf X: "Am Tag vor der Anhörung, als ob das Zufall wäre."

Seine Anwältin kündigte bereits an, Anzeige wegen Verleumdung zu erstatten. Es wird erwartet, dass Mbappé am kommenden Wochenende wieder im Kader von Real Madrid steht.