"Niemand rief mich an": Quique Setién packt über Entlassung beim FC Barcelona aus

Quique Setién über Entlassung beim FC Barcelona: "Ich erfuhr es im Fernsehen"

"Der Trainer muss immer bezahlen", sagte er zu seiner Entlassung wenige Tage nach dem Bayern-Spiel. "Wir wissen das. Das ist Teil des Jobs, den wir uns ausgesucht haben. Das Traurige war die Art und Weise. Niemand rief mich an, um mir mitzuteilen, dass ich gefeuert bin. Ich erfuhr es im Fernsehen."

In seinen sieben Monaten als Barcelona-Trainer kam Setién in 25 Spielen immerhin auf einen Punkteschnitt von 2,08. Den spanischen Meistertitel verpasste er jedoch, zudem ging der einzige Clasico gegen Real Madrid unter Setiéns Leitung mit 0:2 verloren und Barça scheiterte unter ihm im Viertelfinale der Copa del Rey an Athletic Bilbao.

"Heute realisiert man, dass es unmöglich war", blickte der Spanier auf seine Zeit im Camp Nou zurück. "Man denkt zwar immer, dass man einen Titel gewinnen kann. Und man gewinnt ja auch die meisten Spiele, wenngleich man nicht gut spielt. Aber bei allen großen Mannschaften endet ihre Ära irgendwann mal. Das war bei Ajax in den 1970er Jahren so, bei Real Madrid in den 80ern, auch beim FC Liverpool einst. Oder bei Manchester United. Und Barcelona ist das eben auch passiert. Viele Dinge haben wir gut gemacht, aber letztlich erinnern sich alle an das letzte Spiel."