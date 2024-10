Enthüllt! FC Barcelona schuldet dem FC Bayern München offenbar noch Millionensumme für Robert Lewandowski

So viel schuldet Barça dem FC Bayern München

Für Lewandowski muss Barcelona zum Beispiel dem FC Bayern München noch 10,6 Millionen Euro zahlen. Der Pole war 2022 vom deutschen Rekordmeister zu den Blaugrana gewechselt. Hinzu kommen bei Lewandowski noch ausstehende Zahlungen an Borussia Dortmund (78.000 Euro), wo er vor seinem Engagement bei Bayern spielte, sowie an seine vorherigen Vereine Lech Posen (119.000 Euro), Legia Warschau (50.000 Euro), Delta Warschau (33.000 Euro), MKS Varsovia Warschau (169.000 Euro) und Znicz Pruszkow (113.000 Euro). Insgesamt kommen so alleine für Lewandowski fast elf Millionen Euro zusammen.

Weitere größere Summen ist Barcelona auch noch für Ferran Torres und Vitor Roque schuldig. Für Torres muss man noch 13,2 Millionen Euro an Manchester City zahlen. Und für Roque, der aktuell bis Saisonende an Betis Sevilla verliehen ist, sind noch Zahlungen in Höhe von 11,8 Millionen Euro an Athletico Paranaense fällig.

Aktuell ist Länderspielpause, daher ist Barcelona am kommenden Wochenende nicht im Einsatz.

Die nächste Aufgabe für das Team von Trainer Hansi Flick wartet am 20. Oktober, wenn man abends den FC Sevilla empfängt. Drei Tage später ist Barça dann in der Champions League gegen den FC Bayern München gefordert.