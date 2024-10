"Diese Mentalität vor langer Zeit verloren": Spanischer Ligapräsident attackiert Real Madrid scharf

LaLiga-Präsident Javier Tebas hat Spaniens Rekordmeister Real Madrid für dessen Boykott des Ballon d'Or am Montag scharf kritisiert und dem Edelklub vorgeworfen, in den letzten Jahren an Klasse eingebüßt zu haben.

Reals Delegation hatte Anfang der Woche auf den Trip nach Paris zur Gala im Theatre du Chatelet verzichtet, als sich herauskristallisierte, dass ihr Stürmer Vinícius Júnior nicht mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet wird.

Real begründete dies mit einer angeblichen "Respektlosigkeit" und betonte, man wolle nicht an etwas teilnehmen, das sich respektlos gegenüber dem Verein verhalten habe. Nach Ansicht der Blancos hätte ihr Rechtsverteidiger Dani Carvajal den Preis bekommen müssen, wenn Vinícius schon leer ausging. Allerdings wurde Caravajals Europameisterkollege Rodri von Manchester City ausgezeichnet.