"Ich fordere Tore": Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti mit Benzema-Ansage an Star

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat den Journalisten verraten, was er von seinem neuen Superstar Kylian Mbappé sehen will und was seine Vorgaben an den Franzosen sind.

Nach kleineren Eingewöhnungsproblemen ist Mbappé bei Real nun richtig angekommen. Er steht bei acht Toren in zwölf Spielen für die Königlichen. Ancelotti bekannte nun, dass ihn vor allem die Trefferquote des Franzosen interessiert - und nicht so sehr das Aushelfen im Spiel gegen den Ball. Mit seinen Vorgaben an den 25-Jährigen orientiert sich der Coach nach eigenen Aussagen an denen, die sonst Karim Benzema von ihm bekommen hat.

Vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund am Dienstag sagte Ancelotti bei der Pressekonferenz: "Ich forderte Tore von Mbappé. Er soll lieber Tore machen, als beim Pressing mitmachen. Ich fordere von Mbappé das, was ich auch von Karim Benzema gefordert habe: dass er bereit ist, wenn wir den Ball erobern."