"Kein Mitspracherecht": Carlo Ancelotti reagiert auf Verzicht auf Kylian Mbappé

Neuzugang Mbappé hatte in La Liga zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für ein Spiel aussetzen müssen, war am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille aber als Einwechselspieler aufs Feld zurückgekehrt.

Der Equipe tricolore fehlt der 25-Jährige in den Spielen gegen Israel in Budapest (10. Oktober) und gegen Belgien in Brüssel (14. Oktober). Deschamps hatte Mbappé nicht nominiert, um "kein Risiko einzugehen".